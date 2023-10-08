Президент висловив солідарність з Ізраїлем.

Президент України Володимир Зеленський провів екстрену телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Він повідомив, що прем'єр розповів про ситуацію в Ізраїлі та про дії збройних сил і органів правопорядку щодо відбиття нападу.

"Солідарні з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуваємо у зв'язку з численними жертвами. Зараз важлива співпраця між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами у питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі", - зазначив Зеленський.

Також, як додав президент, під час розмови вони обговорили вплив нападу на Ізраїль на безпекову ситуацію у регіоні та за його межами.

Напад ХАМАС на Ізраїль - перша реакція Зеленського

Реагуючи на трагічні події в Ізраїлі 7 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив, що право цієї країни на захист не підлягає сумніву. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки ХАМАС, а також підкреслив, що Україна вірить у те, що порядок буде відновлений, а терористи будуть знищені.

Пізніше Зеленський повідомив, що з'ясовується доля трьох громадян України в Ізраїлі, і зазначив, що з ранку 7 жовтня підтримується постійний зв'язок з українськими дипломатами, з розвідкою. Через загрозу українським громадянам, які перебувають в Ізраїлі, створено оперативний штаб при МЗС України.

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