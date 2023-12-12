Раніше таку ж позицію озвучили в Угорщині та Словаччині.

Чинний уряд Австрії не готовий дати свою згоду на вступ України в ЄС за нинішніх умов. Про це повідомив австрійський канцлер Карл Негаммер під час сесії запитань від депутатів Європарламенту.

За його словами, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не цікавилася його думкою щодо євроінтеграційних перспектив України перед тим, як публічно оголосила про перспективу переговорів щодо вступу України в ЄС.

Негаммер запевнив, що Австрія не погодиться на переговори про вступ України за нинішніх умов. На його переконання, для Києва не повинно бути преференцій у цьому питанні, особливо на тлі євроінтеграційних прагнень Боснії та Герцеговини.

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При цьому Негаммер наголосив, що Австрія не є противником вступу України в ЄС, а навпаки бачить цей процесс "мотором" для реформ у відповідних країнах. За його словами, Україні та Молдові слід запропонувати перспективи приєднання "на знак солідарності". Але канцлер виступив категорично проти "прискореної процедури" вступу для цих двох держав.

Також під час цієї ж серії запитань Негаммер спростував твердження про те, що європейські санкції проти Росії шкодять лише самій Європі, і що Росія успішно обходить їх через Азію. Австрійський канцлер наголосив, що санкції ефективні у сфері високих технологій і поставок озброєння.

"Важливо зайняти позицію проти Росії не лише в дусі солідарності з Україною, а й особливо для безпеки самої Австрії", – сказав Негаммер.

Канцлер також наголосив, що Австрія і надалі підтримуватиме Україну в тій мірі, яка не порушує військовий нейтралітет його країни. Зокрема Відень зосереджений в першу чергу на фінансовій допомозі для того, щоб зберегти "всю державу" Україна.

Євроінтеграційні перспективи України

Як писав УНІАН, на початку листопада президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія рекомендує Європейській Раді розпочати переговори про вступ України в Євросоюз. Хоча звіт Єврокомісії про втілення Україною необхідних реформ буде представлено тільки у березні 2024 року. Наразі виконано понад 90% реформ.

Минулого тижня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає категорично проти членства України в ЄС у найближчій перспективі. За його словами, головною перешкодою тут є великий рівень корупції в Україні.

Кількома днями раніше проти швидкого вступу України в ЄС висловився голова МЗС Словаччини. Але для нього головною перешкодою вбачається розв’язана Росією війна, що триває.

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