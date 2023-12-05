Бланар зауважив, що Київ має виконати всі критерії для вступу в ЄС, і "жодні винятки не приймаються".

Голова МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив, що не може уявити Україну в ЄС, поки у країні триває війна. Він наголосив, що до членства в ЄС ще "страшенно, страшенно далеко".

"Це дійсно серйозне питання. Ну, за нинішніх обставин я не можу собі цього уявити. Мені самому цікаво, як, наприклад, пані Урсула фон дер Ляєн обґрунтує пропозицію щодо членства чи початку переговорів про членство України в Європейському Союзі та відповість на запитання, як ми можемо почати переговори з країною, яка перебуває у військовому конфлікті", – сказав він в інтерв’ю Štandard.

Водночас дипломат не заперечує, що Україна повинна мати євроінтеграційну перспективу. Проте Бланар зауважив, що Київ має виконати всі критерії, і "жодні винятки не приймаються".

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"Особисто я вважаю, що до членства України в ЄС страшенно, страшенно далеко. Ми відмовляємося підходити до цього політично, і єдине, що ми підтримуємо, це те, що в України має бути перспектива в майбутньому, але за всіма правилами, як це роблять інші країни", – наголосив він.

За його словами, "це позитивний сигнал для України" з боку ЄС.

"Якщо ви хочете, ми пропонуємо місце для переговорів, але у вас дуже довгий шлях", – сказав Бланар.

При цьому очільник словацького МЗС додав, що Словаччина засуджує вторгення РФ до України.

Війна в Україні: останні заяви Словаччини

Хоча з початку вторгнення РФ в Україну Словаччина постачала Україні різну допомогу, включно з озброєнням – зокрема, гаубиці Zuzana – зі зміною влади риторика кардинально змінилася. Після перемоги на парламентських виборах очільник партії Smer-SD і новопризначений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що зброю Києву більше не надаватимуть.

4 грудня Фіцо провів телефонну розмову із премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем. За її підсумками словацький чиновник написав допис, де наголосив, що поставок зброї не буде. Крім того, Словаччина і надалі заборонятиме імпорт українського зерна. Також Фіцо заявив, що його країна не вірить у військове вирішення конфлікту в Україні.

Водночас він повідомив, що Словаччина готова надавати Україні допомогу в сфері денуклеаризації, постачати для цього спеціальне обладнання (наприклад, Bozenas тощо).

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