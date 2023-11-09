Зеленський зазначив, що український народ заслуговує бути у Європейському Союзі разом з усіма вільними народами Європи.

У середу, 8 листопада 2023 року, президент України Володимир Зеленський підписав указ про підготовку до переговорного процесу із Європейським Союзом щодо вступу. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

"Чіткі пункти. Чіткі доручення. Ми підійдемо до очікуваних кроків абсолютно підготовленими", – наголосив він.

Зеленський зазначив, що український народ заслуговує бути у Європейському Союзі разом з усіма вільними народами нашої Європи.

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"І ми все для цього робимо. Я впевнений, що немає альтернативи тому, щоб межі демократичної Європи відповідали межам Європейського Союзу. Бо це й політичний захист для наших спільних цінностей, це й економічна безпека, це – найголовніше – і одна з ключових гарантій миру та свободи на континенті", – сказав президент.

Глава держави також додав, що в грудні очікується рішення Європейської ради щодо переговорів. Він наголосив, що Україна свою частину роботи виконує, бо "це наш топовий пріоритет".

Крім того, президент зазначив, що посол ЄС в Україні Катаріна Матернова передала йому звіт Єврокомісії. За його словами, вже відбулися відповідні наради з представниками уряду та Верховної Ради щодо тих законопроєктів та реформ, які в основі нашого руху у Євросоюз.

"І сподіваюсь, що Єврокомісія якнайшвидше почне реалізацію і своєї частини спільної роботи – оцінку відповідності законодавства України праву Європейського Союзу", – сказав він.

В указі президента "Про деякі заходи з підготовки до переговорного процесу зі вступу України до Європейського Союзу" передбачено, що уряд, зокрема, має забезпечити підготовку та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про затвердження нової Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС) з урахуванням результатів офіційної оцінки ЄС (скринінгу) стану імплементації права Європейського Союзу (acquis ЄС) в національне законодавство України.

Шлях України до ЄС: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Єврокомісія рекомендувала Європейській Раді розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що виконано 90% реформ. Уже в грудні Україна очікує на політичне рішення від Європейської ради.

Очільниця представництва Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що Україна буде просуватися до членства в ЄС значно швидше, ніж інші країни. Вона сподівається побачити Україну в ЄС "протягом цього десятиліття".

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