Він зауважує, що Кримська платформа цього року буде особливою.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що російська окупація там тимчасова, а Україна повертається.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Активно готуємось до нового тижня, дуже важливого для всіх нас, для нашої держави. Попереду - день нашого прапора, день нашої незалежності. Попереду - вшанування ветеранів війни за свободу України, попереду Кримська платформа - цього року справді особлива. Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повертається", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня 2021 року у Києві голови делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій започаткували "Кримську платформу" з метою припинення російської окупації півострова мирними засобами.

Другий саміт "Кримської платформи" відбудеться у форматі онлайн 23 серпня. Україна готує план економічного відновлення Криму після його звільнення.

Раніше стало відомо, що США дозволили Києву завдавати ударів по Криму західною зброєю.

Ау Зеленського пообіцяли "яскравий" оксамитовий сезон у Криму й "сюрприз" для Керченського мосту.

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