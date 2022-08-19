Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на порядку денному - покрокова демілітаризація півострова з його наступною деокупацією.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вибухи на складах боєприпасів в окупованому Росією Криму у серпні свідчать, що півострів є виключно українським.

Про це Подоляк написав у мікроблозі Twitter.

"Крим. Спекотний серпень-2022. Сезон, у якому багато "зірок", що падають, "мамулечок" на позачергову переправу, відмов від крадених квартир, роботи ППО. А головне, це час, коли розумієш, що Крим – це тільки Україна. Навіть якщо злодії-2014 обіцяли вічний захист від каміння з неба…", - заявив Подоляк.

Сьогодні, 19 серпня, раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов у Twitter вкотре наголосив, що Крим - суверенна територія України.

"Питання порядку денного - покрокова демілітаризація півострова з його наступною деокупацією", - заявив Данілов.

Ситуація в окупованому Криму

Як повідомляв УНІАН, у серпні в окупованому Криму сталися пожежі на складі зберігання боєприпасів у військовій частині та на аеродромі.

Так, 9 серпня на території аеродрому "Саки", що в районі населеного пункту Новофедорівка, пролунала серія вибухів і сталася пожежа. Як наслідок, знищено щонайменше 9 літаків.

16 серпня у військовій частині, що у Джанкойському районі, на складі сталася детонація боєприпасів.

Вас також можуть зацікавити новини: