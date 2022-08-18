За словами Подоляка, Україна має право знищувати об'єкти, незаконно споруджені окупантами за останні вісім років.

Збройні сили України мають повне право знищувати військові об'єкти в Криму, підступно захопленому Росією, тому на півострові буде "яскравий" оксамитовий сезон.

Про це заявив 24 каналу радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він запевнив, що Україна зробить все для ліквідації військових об'єктів і незаконно побудованих мостів на півострові за роки окупації. За його словами, Київ продовжить наполягати на добровільному демонтажі Москвою незаконно споруджених об'єктів. Якщо ворог не погодиться - в хід підуть інші засоби.

"Ми це будемо робити якимось чином. Ми попросимо сонце, вітер, воду і навіть тютюнові вироби, щоб вони ефективно відпрацьовували по складах з боєприпасами. З іншого боку, ми і далі будемо наполягати, щоб Росія добровільно демонтувала всі незаконні бази і мости, які за вісім років там зробили в Криму", - зазначив Подоляк.

Майбутній оксамитовий сезон на окупованих територіях він називає "дійсно яскравим", особливо - на півострові. Там небезпека для окупантів буде тільки наростати, не виключається і певна "неприємність" з Кримським мостом.

"Що стосується Керченського мосту. Здається, що це не питання його воєнного руйнування. Він може якось скластися від втоми. Адже йому буде трошки дико перевозити таку кількість людей, які будуть тікати з Криму", - говорить радник глави ОПУ.

Раніше стало відомо, що США дозволили Києву завдавати ударів по Криму західною зброєю.

У свою чергу військовий експерт Олег Жданов прогнозує, що недавні "хлопки" в Криму - це тільки початок, їх має стати більше, тому що на окупованому півострові багато військових об'єктів.