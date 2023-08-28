За словами чеського прем'єра, російська імперська політика є найбільшою загрозою безпеці Чехії.

Чехія повинна продовжувати надавати цивільну і військову допомогу Україні та підтримувати її інтеграцію в Європейський Союз і НАТО. Одночасно Празі слід готуватися до післявоєнному відновленню зазнала нападу країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Петро Фіала на відкритті зустрічі послів Чехії за кордоном у Чернінському палаці, пише Ceske Noviny. На його думку, розвиток війни в останні місяці показує, що ситуація складна.

"Шанси на швидке вирішення конфлікту невеликі й стають усе меншими й меншими. Наслідки російської агресії різноманітні і певною мірою вони також впливають на нервозність, яку ми відчуваємо в нашій країні", - заявив прем'єр Чехії.

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"Навіть на думку низки аналітиків, існує загроза тупикової ситуації і реальність замороженого конфлікту. Я не думаю, що це той сценарій, який нам потрібно тільки спостерігати, але ми також повинні тримати цей сценарій в голові і продумувати його в наших стратегіях", - додав Фіала.

Прем'єр також вважає важливим не допустити своєрідної "втоми від тривалої ситуації" навколо України. За його словами, потрібно на всіх рівнях пояснювати, що чеська солідарність рятує життя, що це не тільки правильно, але й необхідно з точки зору безпеки.

Безпека Чехії - що говорив Фіала

Фіала, зокрема, розповів про енергетичну безпеку. Енергетичну політику необхідно було повністю змінити, найголовніше - покласти край залежності від Росії. Однією з ключових умов енергетичної незалежності, за його словами, є повний перехід на американське і французьке паливо для атомних електростанцій. За словами прем'єр-міністра, все рухається до того, щоб Чехія протягом кількох місяців стала на 100% незалежною від Росії в енергетичній сфері.

Фіала зазначив, що найбільшою загрозою безпеці для Чехії є російська імперська політика. Також він додав, що необхідна пильність перед діями Китаю, який також стежить за війною в Україні виходячи зі своїх власних силових амбіцій.

Спроби Росії відтворити сфери впливу необхідно зупинити, інакше це буде заохочувати не тільки режим президента Росії Володимира Путіна, а й інших агресорів, вважає Фіала. За його словами, Чехія повинна як ніколи просувати свої оборонні інтереси, зміцнювати союзницькі відносини і сприяти пом'якшенню криз у світі.

Скільки триватиме війна - прогноз

Як повідомляв УНІАН, раніше секретар РНБО Олексій Данілов назвав головні фактори для завершення війни в Україні. За його словами, точно прогнозувати, коли закінчиться війна - складно. І на це питання поки ніхто не може дати відповідь.

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко вважає, що зараз Кремль чекає президентських виборів у США і не розраховує на заморожування ситуації. За його словами, в РФ сподіваються, що країни Заходу або припинять надання військової допомоги Україні, або будуть її зменшувати.

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