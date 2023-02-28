При цьому сама жінка навіть не приховує, що є підставною особою опальних політиків.

Оточення кума Путіна Віктора Медведчука записало частки в кількох київських компаніях з активами на сотні мільйонів гривень на пенсіонерку зі Львова.

Як повідомляють розслідувачі Bihus.Info, йдеться про 62-річну Ольгу Куць. Жінка значиться бенефіціаркою низки фірм, які, в свою чергу, володіють дорогою землею і нерухомістю в Києві.

Зокрема, Куць є:

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кінцевою бенефіціаркою компанії "Істбуд", на яку оформлено майже гектар землі на бульварі Дружби народів з цільовим призначення "для будівництва готельно-офісного будинку", орієнтовною вартістю у 160 мільйонів гривень;

бенефіціаркою фірми "Таун Ленд Компані" – замовниці будівництва житлового комплексу "Поетика" в Києві, власниці низки недобудов.

співвласницею компанії "Промтек", у розпорядженні якої перебуває понад гектар землі на київській Борщагівці – під будівництво культурно-розважального комплексу.

Компанії, в яких Куць значиться власницею найбільших часток, пов’язані з будівельним бізнесом нардепа ОПЗЖ Вадима Столара. Частку в бізнесі Столара у 2020-му придбали Віктор Медведчук та його близький соратник Тарас Козак. Медведчук і Козак серед офіційних партнерів Столара так і не з’явилися, але саме тоді співвласницею згаданих компаній стала Ольга Куць.

Розслідувачі припускають, що за Куць насправді може ховатися саме оточення Медведчука, приховуючи цінні активи від можливих арештів.

"Під час розмови з Ольгою Куць з’ясувалося, що раніше вона працювала в кількох львівських фірмах, пов’язаних з родиною Тараса Козака. Більше того, жінка визнала, що не є реальною власницею київських компаній, а, працюючи на підприємстві брата Козака, просто підписала довіреність. Також Куць заявила, що не отримувала і не отримує ніяких коштів від діяльності цих фірм і залюбки позбулася б цих активів "прямо сьогодні", - зазначають журналісти.

Крім того, жінка заявила, що до неї ще не зверталися правоохоронці. Журналісти підготували до них низку заяв щодо необхідності детальнішого розслідування і подальшого арешту активів, що можуть бути пов’язані з Медведчуком та Козаком.

Арешт та обмін Медведчука

У травні 2021 року тоді ще чинний народний депутат Віктор Медведчук отримав підозру у держзраді і на момент вторгнення РФ перебував під домашнім арештом.

Однак в перші дні війни кум Путіна втік з-під домашнього арешту. Переховувався опальний політик не довго - у квітні СБУ затримала його під час спробив втечі у формі ЗСУ.

21 вересня 2022 року в рамках обміну полоненими Медведчука видали Росії, отримавши в обмін на нього 200 українських бійців. За даними Hurriyet, саме Росія просила обміняти Медведчука.

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