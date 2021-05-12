Політик вважає, що підозра вручена з порушенням законодавства.

Народному депутату від партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктору Медведчуку вручили підозру за статтями Кримінального кодексу 111 та 438 – державна зрада та порушення звичаїв війни. Однак захист політика вважає, що підозра не була вручена відповідно до норм КПК.

Читайте також"На паркані іноді х*й написано": одіозного Киву запідозрили в сексизмі

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Медведчука Богдан Коваль.

«Ми вважаємо, що нас не повідомили про підозру, і тому особа не є притягнутою до відповідальності в розумінні Кримінально-процесуального кодексу, оскільки нам надали копію підозри, а не оригінал», - сказав він.

Адвокат зазначив, що у захисників є мінімум три години для ознайомлення з підозрою. За його словами, запобіжний захід Медведчуку швидше за все розглядатиме Печерський районний суд Києва.

Коваль розповів, що разом з підозрою було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу, в якому сторона обвинувачення просить взяти Медведчука під варту.

Водночас адвокат заявив, що злочини, в яких підозрюється Медведчук, не є насильницькими, тому тримання під вартою передбачає альтернативний запобіжний захід у вигляді застави. Однак, який може бути розмір застави, поки не відомо.

Також він повідомив, що органом досудового розслідування у справі є Державне бюро розслідувань.

Коваль додав, що на розгляді запобіжного заходу захист Медведчука проситиме суд взагалі відмовити у задоволенні клопотання, оскільки вважають, що підозра їхньому підзахисному необґрунтована.

Медведчук сьогодні прибув до офісу генерального прокурора. Разом з ним прибули депутати від ОПЗЖ і адвокати.

Підозра Медведчуку: що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що підписала повідомлення про підозру в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. Йдеться про вчинення злочинів, передбачених статтями 111 (держзрада) і 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Підозра Медведчуку стосується трьох злочинних епізодів.

Водночас співробітники СБУ влаштували обшуки в двох київських будинках Медведчука і офісі його партії ОПЗЖ.

Також Венедиктова повідомила, що за результатами обшуків місцезнаходження Медведчука не встановлено, і тому СБУ вживає заходів для встановлення його місця перебування та вручення клопотання про утримання під вартою.

При цьому глава СБУ Іван Баканов вчора заявив, що Медведчук перебуває в Україні. Те ж саме сказав і однопартієць Медведчука Ілля Ківа.

Сам Медведчук назвав обшуки і свою підозру "політичною розправою". При цьому він підтвердив, що знаходиться в Україні, і не збирається ховатися.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк