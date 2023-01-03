Обмін було вирішено проводити в Туреччині.

Запит на обмін підозрюваного в держзраді і глави партії ОПЗЖ Віктора Медведчука надходив від російської сторони.

"Запит на обмін Медведчука виходив від росіян, і коли українці погодилися, переговори відбулися в Анкарі на базі Національної розвідувальної організації. Переговори зайняли час", – йдеться в матеріалі турецького видання Hurriyet.

Також повідомляється, що обмін було вирішено проводити в Туреччині. Росія висунула умову, щоб командири Азова не поверталися в Україну, а залишилися в Туреччині. Україна з цим погодилася.

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Після приземлення літаків з України і РФ в аеропорту Анкари в них під наглядом співробітників турецької розвідки увійшли українські та російські офіційні особи.

Арешт і обмін Медведчука: подробиці

У травні 2021 року тоді ще чинний народний депутат Віктор Медведчук отримав підозру у держзраді.

Наприкінці лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Медведчук втік з-під домашнього арешту, але в квітні знову був затриманий СБУ і відправлений в СІЗО.

21 вересня в рамках обміну полоненими Медведчука видали Росії, отримавши за нього 200 українських бійців.

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