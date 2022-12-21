Сторони під час зустрічі обговорили можливості стратегічної співпраці між Китаєм та Росією.

Китайський лідер Сі Цзіньпін зустрівся із заступником секретаря ради безпеки РФ Дмитром Медведєвим та висловив занепокоєння з приводу війни між Росією та Україною.

Як пише Reuters, Сі пропонує врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом.

Під час розмови з Медведєвим Сі Цзіньпін заявив, що Китай підтримує ідею вирішувати кризу політичними засобами. Додамо, що у Пекін екс-президент РФ приїхав на запрошення комуністичної партії КНР.

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Сторони під час зустрічі обговорили можливості стратегічної співпраці між Китаєм та Росією. Китайські ЗМІ також зазначають, що Медведєв передав Сі Цзіньпіну послання від Путіна. Про що в ньому йшлося, не повідомляється.

Китай - союзник Росії: що відомо

4 липня начальник ГУР Кирило Буданов відповів, чи небезпечний Китай як союзник Росії.

Голова МЗС Китаю заявляв, що його країна не буде "сидіти склавши руки" у разі ескалації ситуації в Україні.

Нещодавно країни домовилися провести спільні військові навчання із залученням кораблів та авіації.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс повідомляв, що у Пекіні збентежені провалами Путіна в Україні.