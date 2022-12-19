Під час навчань будуть залучені 6 китайських кораблів, 4 російських корабля, а також авіація обох держав.

Росія та Китай проведуть спільні військово-морські навчання в період з 21 по 27 грудня. Навчання проходять щорічно з 2012 року та передбачають ракетні та артилерійські стрільби в Східнокитайському морі.

Як повідомляє Міністерство оборони РФ, метою навчань є "зміцнення військово-морського співробітництва між Росією і Китаєм, а також підтримання миру і стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні".

Видання Sky News зазначає, що Росія розглядає Китай як стратегічного союзника в боротьбі проти Заходу. Під час навчань будуть задіяні 6 китайських кораблів, 4 російських корабля, а також авіація обох держав.

Відео дня

Нагадаємо, у серпні цього року Міноборони Росії анонсувало спільні військові навчання з Індією та Китаєм.

Китай - союзник Росії: що відомо

4 липня начальник ГУР Кирило Буданов відповів, чи небезпечний Китай як союзник Росії.

Голова МЗС Китаю заявляв, що його країна не буде "сидіти склавши руки" у разі ескалації ситуації в Україні.

24 травня Китай і Росія провели свої перші з початку повномасштабної війни в Україні спільні військові навчання. Японія та Південна Корея були змушені підняти винищувачі.