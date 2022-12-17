На думку аналітиків, раніше Медведєв робив цілеспрямовано підбурювальні коментарі на підтримку інших інформаційних операцій із тією ж метою.

Заяви заступника голови Ради національної безпеки Росії Дмитра Медведєва є частиною інформаційної спецоперації, яка спрямована на ослаблення західної підтримки України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Експерти проаналізували його допис від 16 грудня, в якому він назвав законні військові цілі РФ. Туди увійшли "збройні сили інших країн, які офіційно вступили у війну" в Україні.

Медведєв риторично засумнівався, чи означає військова допомога західних партнерів Україні, що члени НАТО вступили у війну проти Росії. За оцінкою аналітиків, коментарі, ймовірно, пов'язані з масованими російськими ракетними ударами та спробами послабити західну підтримку України, розпалюючи побоювання ескалації між Заходом та Росією.

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І ISW зазначили, що Медведєв робив цілеспрямовано підбурювальні коментарі на підтримку інших інформаційних операцій із тією ж метою. Вказується, що риторика політика, як і раніше, не відповідає фактичної позиції Кремля щодо війни в Україні. Російські сили продовжуватимуть завдавати ударів по західній військовій техніці, яку розмістили в Україні.

Скандальні заяви Медведєва

Медведєв неодноразово проявляв свою антиукраїнську позицію і підтримував криваву війну в Україні.

Як раніше повідомляв УНІАН, Медведєв якось обізвав членів НАТО "атлантичними імпотентами". Крім того, він пригрозив нарощуванням виробництва засобів ураження, заявивши, що вороги Росії не тільки в Україні та Європі, а також у Північній Америці, Японії та Австралії.

ЗМІ писали,що Медведєв найняв "автора" для своїх агресивних постів у Telegram й платить йому хорошу зарплатню.

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