Після запуску російського газопроводу Україна буде щорічно втрачати близько 2 мільярдів доларів.

Угода США і Німеччини щодо російського проекту "Північний потік-2"- "ведмежа послуга" Україні. Київ після запуску газопроводу втрачатиме по 2 мільярди доларів на рік.

Про це пише газета Financial Times.

На думку видання, "Північний потік-2" дасть Москві можливість постачати газ до Європи по дну Балтійського моря до Німеччини в обхід українського транзитного трубопроводу. Після запуску газопроводу Україна буде втрачати приблизно 2 мільярди доларів на рік, які "життєво необхідні" українській економіці.

При цьому газета пише, що угода щодо "Північного потоку-2 "помилкова, тому що в ньому немає чітких зобов'язань з протидії поведінці РФ, а "зелений фонд" не покриє збитки України. Крім того, угода була підписана без представників Києва, через що складається враження, що "великі країни можуть вирішувати долю дрібніших".

Читайте такожБудапештський меморандум 2.0: що обіцяє Україні угода Байдена і Меркель щодо "Північного потоку-2"Також автори статті розкритикували час підписання угоди. Річ у тім, що у вересні в Німеччині пройдуть парламентські вибори, після чого Ангела Меркель більше не обійматиме посаду канцлера, тому було б логічніше підписати угоду з уже новим урядом Німеччини.

Деякі радники закликали перемкнути увагу з Росії на Китай, тому що вважали РФ "країною, що в'яне, чий вплив, крім запасів викопного палива, пов'язаний з ядерним арсеналом, який на практиці неможливо використовувати". Водночас такий аргумент помилковий через посилення російської загрози в Європі.

Угода щодо "Північного потоку-2"

21 липня посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву США та Німеччини про підтримку України, Європейської енергетичної безпеки та загальних кліматичних цілей.

Згідно з домовленостями, США і ФРН обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв як зброю проти України.

Німеччина має намір призначити Спеціального посланника для підтримки переговорів між Україною і Російською Федерацією про продовження транзиту російського газу через територію України в Європу на термін до 10 років.

Німеччина заснує "Зелений фонд" для України і заохочуватиме залучення іноземних інвестицій у розмірі до 1 мільярда доларів. Також Німеччина має намір розвивати двосторонні енергетичні проекти з Україною.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона хотіла б, щоб формулювання щодо безпеки для України у спільній заяві Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" були сильнішими.

Автор: Анастасія Горбачова