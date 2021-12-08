Путін натякнув, що продовжить "дружнє спілкування" з Меркель.

Російський президент Володимир Путін відправив Ангелі Меркель телеграму з приводу завершення її діяльності на посту канцлера Німеччини. У тексті глава Кремля звернувся до Меркель на "ти".

Звернення до Меркель опубліковано на сайті Кремля.

Путін наголосив, що за роки співпраці він і Меркель "намагалися знайти виходи навіть з найскладніших ситуацій".

Він натякнув на продовження спілкування з екс-канцлеркою Німеччини. До колеги Путін звернувся на "ти".

Читайте такожПутін і Байден говорили дві години – росЗМІ"За роки перебування на чолі німецького уряду ти по праву здобула високий авторитет у Європі та у всьому світі. Переконаний, що твій великий досвід державного діяча і політика буде незмінно затребуваний. І, звісно, ми продовжимо наше дружнє спілкування", – йдеться у тексті телеграми.

У середу соціал-демократ Олаф Шольц офіційно став новим канцлером Німеччини. Таким чином, 16-річна епоха канцлерства Меркель остаточно завершилась.

За роки каденції Меркель була переважно лояльною до політики Володимира Путіна, зокрема, в останні місяці своєї діяльності в уряді активно лобіювала запуск російського трубопроводу "Північний потік-2".

Водночас виступала проти окупації Росією Криму й частини Донбасу. Під час загострень у російсько-українських відносинах виконувала роль посередника між сторонами.

Тим не менше Німеччина скептично ставиться до євроінтеграційних й трансатлантичних намірів України. У Берліні, в контексті питання членства в НАТО, переконують, що спершу Києву треба врегулювати конфлікт з Росією.

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Автор: Яна Ставська