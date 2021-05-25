Водночас український дипломат сподівається, що парламентські вибори у ФРН у вересні відкривають нові можливості для України.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник заявляє, що у ФРН спостерігається прірва між суспільством і владою у питанні сприйняття України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-презентації дослідження "Що знають про Україну: презентація досліджень сприйняття за кордоном" за участі Українського інституту і дослідницької компанії InMind.

За словами дипломата, він "змушений констатувати існування певної прірви між дедалі позитивнішим сприйняттям України з боку німецького суспільства (цим поступовим відкриттям України нашими німецькими друзями) - це з одного боку, і реальним ставленням до нас з боку сучасного правлячого політичного класу у ФРН".

"І тут справа не стільки у тому, що німецький політикум є занадто зосередженим на темах, які мають здебільшого цю негативну конотацію: агресія, складнощі на реформаторському шляху, зокрема у боротьбі з корупцією, і не тільки. Хоча, звісно, і цей важливий аспект ми не можемо повністю скидати з рахунку, - втім йдеться насамперед про цю величезну інерцію, про консервативність німецької політики загалом, яка просто не встигає, іноді відверто не бажає реагувати на цей неймовірно динамічний, поступальний розвиток української державності, особливо після Революції гідності", - сказав Мельник.

Крім того, посол висловив жаль, що "сучасним політичним елітам у Німеччині не рідко бракує стратегічного бачення зовнішньої політики загалом і майбутнього ЄС та НАТО зокрема, особливо щодо перспектив розширення цих інституцій".

"І саме тому ми маємо таке доволі стримане ставлення з боку офіційного Берліна до євроінтеграційних амбіцій Києва", - заявив він.

При цьому Мельник зауважив, що у Німеччині за підсумками парламентських виборів у вересні очікуються нові політичні розклади.

"Перед нами відкриваються цікаві нові шанси. Ми можемо і повинні ними скористатися", - вважає український посол.

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На його переконання, без участі партії «Союз 90/Зелені» навряд чи буде можливо сформувати новий федеральний уряд Німеччини після виборів. За словами посла, саме він переконав співголову цієї німецької партії Роберта Габека відвідати Україну, який нині вже перебуває у Києві.

"Ми маємо вже сьогодні дуже потужний політичний заклик лідера "Зелених" надати Україні оборонне озброєння. Повірте мені, - це дуже сильна теза, адже "Зелені" були і залишаються по суті партією пацифістів, і тому сьогодні це топ-новина в Німеччині і … це лише початок. Ми ще побачимо ближчим часом не мало сюрпризів", - додав посол України у Німеччині.

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Автор: Віталій Саєнко