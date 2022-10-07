Меркель заявила, що напад Росії на Україну став "глибоким поворотним моментом".

Колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель застерегла від ігнорування погроз Росії у контексті війни в Україні як блефу.

Про це вона сказала на церемонії, присвяченій 77-річчю Süddeutsche Zeitung у Мюнхені, пише "Європейська правда".

Меркель заявила, що напад РФ на Україну став "глибоким поворотним моментом", і що "нам усім наполегливо рекомендується серйозно ставитися до слів, а не класифікувати їх як блеф із самого початку".

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Вона наголосила, що міцний мир у Європі може бути досягнутий лише за участю Росії.

"Поки нам не вдалося цього зробити, холодна війна насправді ще не закінчилася", - сказала Меркель.

Заяви Меркель про війну в Україні

Перед цим колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель відреагувала на погрози президента Російської Федерації Володимира Путіна застосувати ядерну зброю. Вона заявила, що політичною мудрістю буде серйозне ставлення до цих заяв. За її словами, не варто всі погрози Путіна вважати блефом.

На слова Меркель відреагував радник глави офісу президента Михайло Подоляк, заявивши, що європейські країни все ще озираються на Росію і побоюються її, незважаючи на успішні контрнаступальні дії української армії.

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