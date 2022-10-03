Німецьким політичним елітам слід було б запитати у екс-канцлера Німеччини Ангели Меркель, чому вона розмінювала інтереси Європи на інтереси Росії.

Європейські країни все ще озираються на Росію і побоюються її, незважаючи на успішні контрнаступальні дії української армії.

Таку думку висловив радник глави офісу президента Михайло Подоляк у новому випуску програми "Аргумент".

За його словами, європейські еліти психологічно звикли до певного способу життя, і їм складно визнати, що вони довго жили в ілюзії страху перед Росією.

"Для нас Росія - це такий абсолютно принижений суб'єкт, який, на жаль, має багато ресурсів, але з яким цілком можна мати справу з точки зору покарання його за те зло, яке він приніс у цей світ. Що стосується західних країн, це набагато більш глибинні проблеми. Це не питання спадщини радянських часів. Це скоріше має відношення до людської психології, коли ти звик до певного ритму життя, до певного способу життя. Коли ти весь час посилаєшся, що давайте ось за цю червону лінію не заходити, тому що там Росія, вона може ще підняти ставки, ескалювати, а це не вигідно... Усі ці політики просто не можуть повірити в те, що світ виглядає інакше. Що в цьому світі немає сильної країни під назвою Російська Федерація, що там немає такого суб'єкта, як Путін, якого потрібно обов'язково поважати, через страх, а не через інтелект. Вони ніяк не можуть зізнатися собі самим, що вони довго жили в ілюзії, яка призвела до цієї трагедії, у якій опинилася Україна", - сказав Подоляк.

Він також зазначив, що німецьким політичним елітам слід було б запитати у екс-канцлера Німеччини Ангели Меркель, чому вона, будучи при владі, розмінювала інтереси Європейського Союзу на інтереси Росії.

"Ми ж просто дуже хороші люди, не піднімаємо багато питань. Чому, наприклад, пані Меркель несподівано вийшла і заявила про те, що "ви знаєте, ви все-таки слухайте Путіна, він не блефує, він дійсно може застосувати ядерну зброю, ви повинні до цього серйозно поставитися, і напевно ви повинні віддати все, що він просить". Це виглядає все надзвичайно дивно, і мені здається було б правильно, щоб серед німецької еліти, якщо вона не хоче опинитися серед аутсайдерів, було б добре поставити питання, а чому так наполегливо всі ці роки закликали не ображати Путіна, не розлютити його... Виглядає дивно, що Меркель постійно розмінювала інтереси об'єднаної Європи на інтереси Російської Федерації", - зазначив Подоляк.

При цьому він похвалив європейські еліти, які проводять велику роботу, щоб зламати свої внутрішні упередження й неправильні оцінки, і вийти з кокона страху по відношенню до РФ.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель відреагувала на погрози президента Російської Федерації Володимира Путіна застосувати ядерну зброю. Вона заявила, що політичною мудрістю буде серйозне ставлення до цих заяв. За її словами, не варто всі погрози Путіна вважати блефом.

Ядерний шантаж Росії - що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян. У ньому він не тільки оголосив про часткову мобілізацію в РФ, але і пригрозив всьому світові ядерною зброєю. Він заявив, що при загрозі своїй територіальній цілісності Росія "використовує всі наявні засоби, це не блеф".

Наступного дня Дмитро Медведєв, заступник голови Ради Безпеки Росії, також пригрозив застосуванням ядерної зброї для захисту нібито анексованих українських територій, які РФ після фейкових референдумів вважатиме своїми. За його словами, для захисту цих територій Росія може використовувати не тільки свої щойно мобілізовані сили, але й "будь-яку російську зброю, включаючи стратегічну ядерну зброю і зброю, що використовує нові принципи", маючи на увазі гіперзвукову зброю.

У відповідь Білий дім зазначив, що попередив адміністрацію Путіна по приватних каналах про "катастрофічні наслідки" у разі застосування у війні проти України зброї масового знищення.

Також Сполучені Штати, які разом із рештою цивілізованого світу не визнають "референдуми", погодилися, що Україна повинна деокупувати свої землі за допомогою західного озброєння.

Своєю чергою, радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія дійсно може вдатися до ядерного удару по території України. На його думку, така ймовірність зросла, але це навряд чи переросте в тотальну ядерну війну. Втім, він переконаний, що застосування Росією тактичної ядерної зброї не зупинить і не налякає українських військових, а зробить їх ще більш злими й мотивованими.

Думка про те, що російський диктатор Володимир Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни, висловив і заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. "Можливо, Росія застосує ядерну зброю проти України. Вони намагатимуться зупинити нашу наступальну діяльність і знищити нашу державу", – заявив він.

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