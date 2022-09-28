Вона назвала політичною мудрістю серйозне ставлення до цих заяв.

Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель відреагувала на погрози президента Російської Федерації Володимира Путіна застосувати ядерну зброю. Вона заявила, що політичною мудрістю буде серйозне ставлення до цих заяв.

Про це повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

За її словами, не варто всі погрози Путіна вважати блефом.

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"Ставитися до слів серйозно, не відмахуватися від них з самого початку, мовляв, це всього лише блеф, але ставитися до них серйозно, це ні в якому разі не ознака слабкості або умиротворення, а ознака політичної мудрості", - заявила Меркель.

Ядерний шантаж Росії - що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян. У ньому він не тільки оголосив про часткову мобілізацію в РФ, але і пригрозив всьому світу ядерною зброєю. Він заявив, що при загрозі своїй територіальній цілісності Росія "використовує всі наявні засоби, це не блеф".

Це узгоджується з даними західних аналітиків про непросте становище військ Росії на полі бою, коли ЗСУ зуміли за тиждень прогнати окупантів з більшої частини окупованих районів Харківської області. У зв'язку з цим Кремль віддав наказ про проведення термінових "референдумів" на вже захоплених територіях.

Вже незабаром російські чиновники пригрозили ядерним ударом у разі обстрілів незаконно анексованих українських територій.

У відповідь Білий дім зазначив, що попередив адміністрацію Путіна по приватних каналах про "катастрофічні наслідки" у разі застосування у війні проти України зброї масового знищення.

Також Сполучені Штати, які разом з рештою цивілізованого світу не визнають "референдуми", погодилися, що Україна повинна деокупувати свої землі за допомогою західного озброєння.

Це тільки розлютило оточення Путіна. Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що Європа не заступитися за Україну, якщо РФ застосує ядерну зброю.

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