Підозру Олександр Мамай отримав у будівлі міськради.

Співробітники Служби безпеки України вручили меру Полтави Олександру Мамаю підозру через несанкціоноване поширення даних про Збройні сили України.

Відповідну інформацію кореспонденту УНІАН підтвердило джерело у правоохоронних органах.

Так, Мамая підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану (стаття 114-2 Кримінального кодексу України). Йому загрожує позбавлення волі строком до 12 років.

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Підозру меру правоохоронці вручили у будівлі міськради.

Згодом в СБУ офіційно підтвердили інформацію про вручення підозри міському голові Полтави.

"За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами", - повідомили в СБУ.

Олександр Мамай - що відомо

Олександра Мамая тричі обирали міським головою Полтави. 2010 р. та 2015 р. він балотувався від "Совісті України". У вересні 2018 року депутати Полтавської міськради визнали незадовільною його роботу і достроково припинили повноваження. У 2020 він знову виграв вибори: під час повторного голосування його підтримали понад 51% виборців.

Зазначимо, у січні 2015 року на сесії Полтавської міської ради Олександр Мамай утримався від під час голосування про визнання "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями.