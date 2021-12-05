Олександр Мамай вважає, що на Донбасі нібито воюють дві супердержави.

Мер Полтави Олександр Мамай зробив провокаційну заяву про війну на Донбасі. Політик обурив українців проросійською заявою про те, що на Сході України війна йде не з російськими бойовиками, а між "братами".

Це він сказав під час інтерв'ю на телеканалі "Наш", фрагмент якого вже з'явився на YouTube.

Мер Полтави розповів, що він спілкувався зі студентами військової кафедри Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка". Молодь нібито казала Мамаю про те, що вони не хочуть, аби Україною керували інші країни.

"Майже всі в один голос заявляють, що не хочуть, аби нами керували ні з Заходу, ні зі Сходу. І хочуть, щоб нами керував українець", - заявив мер Полтави.

Окрім цього, політик висловився про війну на Донбасі. Виявилося, що він вважає, що ситуація на Сході України нібито є "війною двох супердержав".

"Дуже багато спілкуючись із мешканцями нашого міста, ще більше й більше переконуюсь і сам особисто, і бачу позицію населення. Все-таки мені здається, що у нас сьогодні відбуваються ці бойові дії, на нашій території воюють дві супердержави. Це США та РФ. Дуже прикро, що іде брат на брата", - сказав Мамай.

Читайте такожБайден анонсував "комплексні ініціативи" з захисту України від РосіїСлова мера, який сказав про "братів", обурили українців. Мамай ніби "не помічає", що на Донбасі знаходяться російські найманці. Позиція політика доволі провокаційна, адже він намагався звинуватити у війні США, а не країну-агресора - РФ.

Обурені українці пропонують меру поїхати на Донбас та наочно побачити війну, про яку він казав, ніби забувши про агресію Росії.

Нагадаємо, заяву про "братів" мер зробив на тлі накопичення військ Росії біля кордонів України. Раніше УНІАН вже повідомляв, що генерал СБУ пояснив, до чого готується РФ.

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Автор: Поліна Кузенко