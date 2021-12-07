"Миротворець" назвав його "посібником терористів і російських окупантів".

Мер Полтави Олександр Мамай потрапив до бази сайту "Миротворець" за висловлювання про "братовбивчу війну", повторивши тезу російських пропагандистів про "громадянську війну" в Україні.

Відповідні дані були внесено в базу 5 грудня. "Миротворець" назвав його "посібником терористів і російських окупантів".

"Пособник терористів і російських окупантів; поширення кремлівської пропаганди; участь в актах гуманітарної агресії проти України; участь у пропагандистських заходах Росії (країна-агресор) проти України", – сказано в картці на Мамая.

Як писав УНІАН, в інтерв'ю телеканалу "НАШ" Олександр Мамай сказав, що на Донбасі "брат іде на брата". Також, на його думку, на сході України воюють дві наддержави – Росія і США.

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Слова мера, який сказав про "братів", обурили українців. Мамай ніби "не помічає", що на Донбасі перебувають російські найманці. Позиція політика досить провокаційна, адже він намагався звинуватити у війні США, а не країну-агресора - РФ.

Обурені українці пропонують меру поїхати на Донбас і наочно побачити війну, про яку він говорив, ніби забувши про агресію Росії.

Заяву про "братів" мер зробив на тлі накопичення військ Росії біля кордонів Україна.

Зі схожими заявами про "громадянську війну" неодноразово виступають російські пропагандисти і керівництво країни-агресора.

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Автор: Вікторія Гордієнко