Сергій Іващенко лідирує на виборах мера Полтави / фото facebook.com/ivashchenko.sergii145
На виборах мера Полтави, за попередніми даними, лідирує Сергій Іващенко. У нього 41,6% голосів виборців.
Про це свідчать результати екзит-полу, проведеного місцевим інтернет-виданням "Полтавщина".
У його політичного опонента Олександра Мамая - 33,1%.
Не пішли на вибори 22,1% та ще 3,3% зіпсували бюлетень.
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Результати першого туру виборів мера в Полтаві
У першому турі в Полтаві за Олександра Мамая від "За майбутнє" проголосували 30,06%, за Сергія Іващенка від "Слуги народу" - 17,71%.
Другий тур місцевих виборів в Україні 22 листопада: що відомо
- У неділю, 22 листопада, пройшов другий тур виборів міських голів у 11 українських містах.
- Мерів обирають у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.
- Громадянська мережа ОПОРА повідомляла про низку порушень під час волевиявлення в містах, де 22 листопада проходить голосування за мерів.
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