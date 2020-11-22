У неділю, 22 листопада, в 11 містах України пройшов другий тур виборів мера.

На виборах мера Полтави, за попередніми даними, лідирує Сергій Іващенко. У нього 41,6% голосів виборців.

Про це свідчать результати екзит-полу, проведеного місцевим інтернет-виданням "Полтавщина".

У його політичного опонента Олександра Мамая - 33,1%.

Не пішли на вибори 22,1% та ще 3,3% зіпсували бюлетень.

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Результати першого туру виборів мера в Полтаві

У першому турі в Полтаві за Олександра Мамая від "За майбутнє" проголосували 30,06%, за Сергія Іващенка від "Слуги народу" - 17,71%.

Другий тур місцевих виборів в Україні 22 листопада: що відомо

У неділю, 22 листопада, пройшов другий тур виборів міських голів у 11 українських містах.

Мерів обирають у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

Громадянська мережа ОПОРА повідомляла про низку порушень під час волевиявлення в містах, де 22 листопада проходить голосування за мерів.

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Автор: Олександр Топчій