Сергій Іващенко лідирує на виборах мера Полтави / фото facebook.com/ivashchenko.sergii145

На виборах мера Полтави, за попередніми даними, лідирує Сергій Іващенко. У нього 41,6% голосів виборців.

Про це свідчать результати екзит-полу, проведеного місцевим інтернет-виданням "Полтавщина".

У його політичного опонента Олександра Мамая - 33,1%. 

Не пішли на вибори 22,1% та ще 3,3% зіпсували бюлетень.

Читайте такожНа виборах мера Львова перемагає Садовий - екзит-пол

Результати першого туру виборів мера в Полтаві

У першому турі в Полтаві за Олександра Мамая від "За майбутнє" проголосували 30,06%, за Сергія Іващенка від "Слуги народу" - 17,71%.

Другий тур місцевих виборів в Україні 22 листопада: що відомо

  • У неділю, 22 листопада, пройшов другий тур виборів міських голів у 11 українських містах.
  • Мерів обирають у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.
  • Громадянська мережа ОПОРА повідомляла про низку порушень під час волевиявлення в містах, де 22 листопада проходить голосування за мерів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій