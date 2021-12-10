Крім того, учасники бойових дій попросили Верховну Раду "невідкладно ухвалити закон про колаборантів".

У Полтаві голови громадських організацій учасників бойових дій та члени родин загиблих вимагають від депутатів міськради скликати сесію, щоб висловили недовіру міському голові Олександру Мамаю.

Як повідомляє "Суспільне", причиною стали слова Мамая в ефірі одного з українських телеканалів про війну на Донбасі: "Мені здається, що у нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави – це Сполучені штати Америки і Росія. Дуже прикро, що іде брат на брата".

За ці слова Мамай уже потрапив у базу "Миротворця".

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Відео з вимогами оприлюднили на Facebook-сторінці "ГС "Координаційна рада громадських організацій учасників АТО".

У відеозверненні учасників бойових дій йдеться, що таке висловлення є неприпустиме під час війни.

Ветерани звернулися до голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова та голови облради Олександра Біленького, щоб ті дали оцінку висловлюванням Мамая. І попросили Верховну Раду "невідкладно ухвалити закон про колаборантів".

Протести у Полтаві через слова Мамая про війну на Донбасі

Сьогодні біля будівлі Полтавської міської ради пройшла акція протесту, на якій вимагали публічного вибачення від Мамая за його висловлювання щодо війни на Донбасі, а також звітності щодо своїх слів на позачерговій сесії міськради.

В акції взяли участь понад 50 людей.

"Це абсолютно неприпустимі висловлювання. Мер Полтави має нести за це політичну відповідальність. Я як ветеран є виходить представником Сполучених Штатів (Америки – ред.), які тут воюють на території України з Росією", – наголосив учасник акції Андрій Батюков, передає Суспільне.

У руках учасники акції тримали плакати із написами: "Ганьба", "Мамай, окупанти нам не "брати", "Мамай, хто твій брат?".

Вони заходили до приймальні Полтавського міського голови Олександра Мамая, але його на місці не було.

"Я родом із Маріуполя. Мої батьки там живуть. Я відчуваю усю цю ситуацію. І коли у нас місті безлад повний по господарських питаннях, іще отакі усі висловлювання, що вони (росіяни – ред.) наші брати, мене це дуже обурило. Я вперше на такій акції. Відставку його, у відставку", – каже учасниця акції Оксана Зеленська.

Як писав УНІАН, в інтерв'ю телеканалу "НАШ" Олександр Мамай сказав, що на Донбасі "брат іде на брата". Також, на його думку, на сході України воюють дві наддержави – Росія і США.

Слова мера, який сказав про "братів", обурили українців. Мамай ніби "не помічає", що на Донбасі перебувають російські найманці. Позиція політика досить провокаційна, адже він намагався звинуватити у війні США, а не країну-агресора - РФ.

Обурені українці пропонують меру поїхати на Донбас і наочно побачити війну, про яку він говорив, ніби забувши про агресію Росії.

Довідка УНІАН. Олександра Мамая втретє обрали міським головою Полтави. 2010 р. та 2015 р. він балотувався від "Совісті України".

У вересні 2018 року депутати Полтавської міськради визнали незадовільною його роботу і достроково припинили повноваження.

У 2020 він знову виграв вибори: під час повторного голосування його підтримали понад 51% виборців.

Зазначимо, у січні 2015 року на сесії Полтавської міської ради Олександр Мамай утримався від під час голосування про визнання "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями.

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Автор: Вікторія Гордієнко