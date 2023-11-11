На його думку, скільки часу Україні буде потрібно для того, щоб долучитися до ЄС, залежить тільки від нас.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна готова до компромісів, аби досягти великої мети та стати членом Європейського Союзу.

Він переконаний, що якщо Україна в короткий термін виконає вимоги ЄС, європейська спільнота не буде проти нашого вступу, повідомляє Українське Радіо.

"Має бути демократична вільна країна, де поважається людина, її права, закони, норми і правила, які є для всіх однаковими. Тоді ми критерії, які є в ЄС, дуже швидко виконаємо на 100 %", - сказав Данілов.

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Він впевнений, що подолання корупції - це наше домашнє завдання.

"Ми маємо це питання вирішити раз і назавжди. Більше того, велике бажання поставити крапку в питанні корупції є й в президента. Що стосується заяви Орбана, то ви чули заяву нашого віцепрем’єр-міністра Стефанішиною, яка безпосередньо переймається цим питанням. Ми готові йти на певні компроміси в цьому питанні для того, щоб досягнути великої мети і бути членами ЄС. Складного там нічого немає і я не думаю, що для нас це буде важко. Відповідні нормативно-правові акти вже підготовлені. Більше того, думаю, вони обов’язково будуть прийняті для того, щоб Угорщина не спекулювала на тих чи інших речах", - зазначив Данілов.

На його думку, скільки часу Україні буде потрібно для того, щоб долучитися до ЄС, залежить тільки від нас.

"Якщо ми будемо готові в короткий проміжок часу, думаю, за ЄС не забариться взяти нас в члени. Нам треба відповідати критеріям Євросоюзу, це треба розуміти. Йдеться про спільну роботу всієї нашої української громади як на території країни, так і за її межами. Це наше спільне завдання і якщо хтось вважає, що цим має займатися окрема людина або інституція, а всі решта будуть спостерігати - ні, воно так не працює. Нам треба відповідати всім критеріям і розуміти, що докорінна трансформація радянської України, в якій ми продовжуємо сьогодні ще жити, має відбутися. Має бути демократична вільна країна, де поважається людина, її права, закони, норми і правила, які є для всіх однаковими. Тоді ми критерії, які є в ЄС, дуже швидко виконаємо на 100 %", - додав він.

Вступ України в ЄС - деталі

8 листопада у Брюсселі президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК рекомендує Європейській Раді почати переговори про вступ України до ЄС. Вона зауважила, що Київ виконав понад 90% необхідних для цього реформ.

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву голови Єврокомісії про рекомендації розпочати перемовини щодо вступу України до Євросоюзу, назвавши це "правильним" кроком історії.

Угорщина виступає проти початку переговорів щодо членства України в Європейському союзі. Про це заявив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан під час свого виступу на державному радіо.

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