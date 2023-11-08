Уже в грудні Україна очікує на політичне рішення від Європейської ради.

Президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішню заяву голови Єврокомісії про рекомендації розпочати перемовини щодо вступу України до Євросоюзу, назвавши це "правильним" кроком історії.

"Сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок – Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Чистий позитив", - зазначив він у відеозверненні.

Глава держави наголосив, що попри всі складнощі Україна рухається вперед у цьому питанні. Та вже в грудні очікує на політичне рішення від Європейської ради.

Відео дня

За словами Зеленського, українці завжди були і є частиною спільної європейської родини. А відтак Україна має бути у Євросоюзі.

"Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємо свого слова, розвиваючи державні інституції. Всі необхідні рішення ухвалюємо", - підкреслив президент.

Вступ України в Євросоюз

Сьогодні у Брюсселі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК рекомендує Європейській Раді розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу. За її словами, наразі Україна втілила понад 90% необхідних для цього реформ, відтак звіт Єврокомісії про завершення їхнього виконання оприлюднять у березні 2024 року.

Фон дер Ляєн відмітила, що попри війну за своє існування "українці глибоко реформують країну". За її словами, Україна вже продемонструвала прогрес у реформуванні системи правосуддя, щодо відбору членів Вищої ради правосуддя, щодо антикорупційної програми, щодо боротьби з відмиванням коштів, щодо важливих заходів з обмеження впливу олігархів на державну політику, щодо схвалення нового закону про медіа і прогрес у питанні захисту національних меншин.

Питання започаткування переговорів має ухвалити Єврорада на засіданні у середині грудня.

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