Згідно з отриманими результатами опитування, п’ята частина українців - 20,6% переконані, що Україна вступить до ЄС за два роки.

Понад 60% українців вважають, що наша країна може вступити до Євросоюзу менш як за 10 років. Про це свідчать оприлюднені результати опитування, проведеного з 28 вересня до 4 жовтня 2023 року соцслужбою Центру Разумкова на замовлення ZN.UA.

Отже, сумарно 60,5% учасників соцдослідження вважають, що наша країна може вступити до Євросоюзу менш як за 10 років, 54,8% припускають, що це станеться до 2030 року, на який, говорячи про розширення ЄС, орієнтував і членів самого Союзу, й Україну голова Європейської ради Шарль Мішель.

Згідно з отриманими результатами опитування, п’ята частина українців - 20,6% переконані, що Україна вступить до ЄС за два роки.

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Обрали варіант "Важко відповісти" або відмовилися від відповіді понад чверть респондентів (27,8%). А 6,1% сказали, що Україна ніколи не вступить до ЄС.

Оприлюднені результати демонструють, що початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС у рейтингу бажань українців на найближчий рік - одразу за успіхами на фронті та запрошенням до НАТО: цей пункт обрали понад чверть респондентів (26,8%).

Найбільше надій українці покладають на те, що в процесі вступу та набуття членства в ЄС в Україні зменшиться корупція: цю відповідь обрали 34% опитаних. Для 31% позитив в тому, що Україна отримає доступ до структурних фондів ЄС, що допоможе нашим регіонам. Понад чверть респондентів - 26,2% упевнені, що членство в Євросоюзі - це гарантія безпеки України. Більш як для п’ятої частини українців -21,8% - членство в ЄС важливе, оскільки надає більше можливостей для працевлаштування в інших європейських країнах.

А для 18,8% опитаних важливим є те, що Україна де-юре стане частиною західного світу і це буде ще одним захистом від "русского міра".

На запитання "Що вас найбільше лякає в майбутньому членстві України в ЄС?" 32% сказали, що зростання цін. На другому місці серед причин для побоювань - збільшення "відпливу мізків" із України після її вступу до ЄС. Ця проблема турбує майже чверть наших співвітчизників -24,1%. Імовірний "диктат" Брюсселя та часткова втрата суверенітету України лякає 21,9% наших співгромадян. Необхідність приймати мігрантів із інших країн у разі будь-якого конфлікту та "міграційної кризи" лякає 18,3% українців. Необхідність толерантного ставлення до ЛГБТ-спільноти серед своїх страхів зазначили 13,7% учасників нашого опитування.

При цьому майже чверть (24,1%) опитаних відповіли, що без жодного страху дивляться в європейське майбутнє.

Опитування проводилось методом face-to-face у 22 областях України та м. Києві. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Вступ України до ЄС - подробиці

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада у Брюсселі президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК рекомендує Європейській Раді почати переговори про вступ України до ЄС. Вона зауважила, що Київ виконав понад 90% необхідних для цього реформ.

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву голови Єврокомісії про рекомендації розпочати перемовини щодо вступу України до Євросоюзу, назвавши це "правильним" кроком історії.

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