Нардеп невдоволений платформою Telegram і загалом надмірною критикою на адресу військових в соцмережах.

Україна має проблему із російською пропагандою в соцмережах, зокрема у Telegram, що змушує замислитися про запровадження воєнної цензури. Про це заявив в інтерв’ю "Телеграфу" нардеп від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Коментуючи ухвалення нового закону про мобілізацію, нардеп висловив думку, що у соцмережах "відбувалися абсолютно показові і страшні речі" навколо цього законопроекту. За словами Потураєва, для вирішення цієї проблеми "технологічно існує тільки одне рішення – відключати соцмережі".

Нардеп зауважив, що з одного боку після блокування "Вконтакте" та "Одноклассники" в 2017 році "небо не впало", але блокування, наприклад ТікТока, де багато російської пропаганди, проблему не вирішить – публікації просто дублюються в інших соцмережах, зокрема в "Телеграмі".

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За словами Потураєва, власники деяких соцмереж відмовляються співпрацювати з державою та запроваджувати обмеження на певний контент. Наприклад, YouTube і Facebook блокують російську пропаганду, а платформа Х (колишній Twitter) із приходом Ілона Маска припинила це робити. Із Telegram ситуація ще показовіша. Ця платформа, за словами нардепа, на вимогу ФСБ блокує канали російського протестного руху, але ігнорує звернення українських регуляторних органів.

"При цьому українці абсолютно не усвідомлюють загрозу. Зараз я змушений, у тому числі як голова комітету, задумуватись: можливо, вже і час запроваджувати воєнну цензуру. Тому що воєнна цензура — це не лише контентні обмеження. Це ще і додаткові повноваження", – каже Потураєв.

Зокрема, нардеп хоче бачити більш дієву реакцію правоохоронців на дії тих, хто весь час пише в соцмережах про порушення в роботі ТЦК.

"Знайти того, хто цілеспрямовано (може, навіть не за російські гроші), але день за днем пише, що всі ТЦК корумповані, хапають людей на вулиці, відправляють людей без підготовки на фронт, що є брехнею. Дійсно, є окремі випадки, за якими завжди йдуть відповідні висновки. (...) Але писати на основі п'яти чи семи випадків, що геть вся система така, і ТЦК — це жах, і тримайтеся подалі від ТЦК, то ти — йолоп або російський агент. А для закону не має бути різниці, ти російський агент чи йолоп. Ти маєш за діяльність, яка підриває твою державу, сісти в тюрму", – заявив Потураєв.

Нардеп наголосив, що сказане – його особисте сприйняття проблеми, і жодних законодавчих ініціатив з цього приводу наразі не готують.

Проблема із Telegram в Україні

Як писав УНІАН, представники української влади вже неодноразово висловлювалися за блокування чи принаймні певне обмеження роботи платформи Telegram через безконтрольне розповсюдження російської пропаганди і небажання власників платформи іти на контакт з українською владою.

При цьому власники платформи кажуть, що отримували від України список "проблемних" каналів.

В березні група нардепів зареєструвала в Раді законопроект, який пропонує заборонити держорганам мати свої сторінки в "непрозорих" соцмережах, таких як Телеграм.

В СБУ кажуть, що адміністрація Телеграму точно співпрацює із ФСБ.

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