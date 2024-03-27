Буданов зазначив, що за допомогою Telegram можна впливати на людей, що перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що месенджер Telegram, щодо якого планують запровадити обмеження, однозначно є проблемою з точки зору національної безпеки, але при цьому його можна використати на користь України.

Він, вважає, що допомогою Telegram можна впливати на людей, що перебувають на тимчасово окупованих територіях України, пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Найцікавіше - це Telegram, усі його читають. Він багато в чому завдає руйнівного ефекту тут всередині, але так само завдяки йому можна щось доносити до людей на окупованих територіях. Це те, що більш-менш якось працює", - сказав Буданов.

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На його думку, месенджер несе і серйозні небезпеки.

"Telegram, з точки зору національної безпеки, точно є проблемою. Це треба розуміти. До того ж таки, я абсолютно проти утисків свободи слова. Але це вже занадто. Тобто у нас будь-яка людина може зробити канал, почати на ньому писати все, що йому заманеться, а коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода ЗМІ. Та це не свобода ЗМІ, це трошки інакше називається", - пояснив він.

Розмови про обмеження Telegram в Україні - деталі

В понеділок, 25 березня, у Верховній Раді зареєстровано законопроект №11115 щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, зокрема Telegram. У пояснювальній записці вказано, що деякі платформи спільного доступу до інформації мають багатомільйонну аудиторію в Україні.

Законопроект про регулювання Telegram не стосується власників каналів. Про це сказав член комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький.

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