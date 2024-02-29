За словами Ярослава Юрчишина, адміністрація Telegram наразі відмовляється йти на контакт із українською владою.

Адміністрація соціальної мережі Telegram наразі відмовляється йти на контакт із українською владою та блокувати канали, які поширюють російську пропаганду. Про це у коментарі Liga повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

За його словами, за таких умов "звісно логічним" виглядає блокування месенджера.

"Все залежить від того, чи буде адміністрація Telegram, яку нібито представляє пан Дуров (один із засновників соціальної мережі Telegram), іти на контакт з українською владою і блокувати відверто маніпулятивні канали, які поширюють російську пропаганду. Зараз вони відмовляються це робити. За таких умов, звісно, логічним виглядає блокування цієї соцмережі", – сказав Юрчишин.

Він зазначив, що у питанні загроз національній безпеці з боку месенджера більше можуть сказати секретар Ради національної безпеки та оборони і начальник Головного управління розвідки Міоноборони України.

Як підкреслив нардеп, якщо ці посадовці вважають Telegram шкідливим, а Служба безпеки України має цілий перелік каналів, які поширюють російську пропаганду, то в такому випадку не може бути інших варіантів, аніж "блокування цих каналів адміністраторами мережі, або блокування мережі".

Заборона Telegram в Україні

Напередодні в РНБО відповіли на ініціативу заборонити роботу соціальної мережі Telegram в Україні. За словами голови Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, заборонити чи заблокувати Telegram в Україні неможливо.

Він підкреслив, що потрібно розумно працювати з цими медіа для захисту країни від ворожих вкидів та ІПСО "і далі душити проросійські сегменти медіаполя разом".

"І взагалі, треба розділяти медіа в Telegram, які люди читають, а також спілкування в Telegram між собою. Читати медіа і користуватися месенджером в спілкуванні та пересилати чутливі документи - це різні речі. І на це треба звертати увагу. Проукраїнські медіа в Telegramми вибили проросійські канали з нашого інформаційного простору. І це важлива складова інфобезпеки.

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