У компанії кажуть, що вже вивчають його.

Українська влада передала компанії Telegram список каналів, які вони вважають "потенційно проблемними". Про це розповів представник платформи Ремі Вонг.

"Зараз ми вивчаємо його і вживатимемо заходів проти будь-якого контенту, який порушує умови надання послуг Telegram", - сказав він у коментарі NV. Вонг не розповів, які саме канали увійшли до цього переліку, однак запевнив, що їхній месенджер є безпечним для всіх користувачів.

"Telegram був спеціально створений для захисту користувачів від російського стеження. Наші додатки мають відкритий вихідний код, а протокол шифрування повністю задокументований, тож будь-який дослідник може самостійно перевірити його цілісність і реалізацію", - додав він.

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Чи можуть заблокувати Telegram в Україні

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого Комітет з питань свободи слова Верховної Ради провів круглий стіл, під час якого обговорювали потенційну загрозу нацбезпеці України з боку месенджера. Його учасники дійшли висновку, що роботу Telegram в Україні потрібно заборонити.

Глава Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко переконаний, що заблокувати месенджер в Україні неможливо.

Пізніше в Комітеті з питань свободи слова заявили, що адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які поширюють російську пропаганду.

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