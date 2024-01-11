Петер Сіярто і Дмитро Кулеба обговорять можливість зустрічі Зеленського і Орбана.

29 січня в Ужгороді відбудеться зустріч міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто з головою МЗС України Дмитром Кулебою. Про це повідомляє угорський телеканал ATV.

Відповідючи на питання, чи відбудеться зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом України Володимиром Зеленським, перед вирішенням питання 50-мільярдної допомоги ЄС Україні, Сіярто сказав, що це питання має вирішуватися "поза бюджетом ЄС".

Раніше голова МЗС Угорщини зазначав, що боїться, що якщо сьогодні прем'єр-міністр зустрінеться з українським президентом без будь-якої підготовки, "зустріч не буде успішною".

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"Результату не було б просто тому, що українські рішення, українська поведінка, яку ми бачили останнім часом, не вказує на задовільний результат такої зустрічі. Тому, звичайно, ми раді мати угорсько-український діалог на високому рівні, якщо він буде належним чином підготовлений", – додав Сіярто.

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У грудні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на виділення €50 млрд Україні від ЄС.

Згодом посли ЄС зробили крок до схвалення фінансової допомоги для України на 50 мільярдів євро. А у Німеччині дали обіцянку, що Україна отримає допомогу в розмірі 50 млрд євро від Євросоюзу, незважаючи на позицію Угорщини.

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