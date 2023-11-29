Він заявив, що прем'єр країни Віктор Орбан говорив з Путіним про те, чи можливий мир "у поточному конфлікті".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна ніколи не постачатиме зброю Україні.

Як заявив скандальний очільник угорського МЗС у коментарі CNBC, угорської зброї в Україні не буле, оскільки, "чим більше зброї буде поставлено, тим довше триватиме війна".

Він додав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у жовтні, для того, аби нібито "побачити, чи є можливості для миру в поточному конфлікті".

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Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, Угорщина заграє з агресором, блокуючи допомогу Україні. Влада країни оголосила про плани заблокувати створення довгострокового фонду Євросоюзу на 20 мільярдів євро для постачання Збройних сил України.

Ба більше, угорський прем'єр Віктор Орбан відмовляється вважати Путіна військовим злочинцем, а крім того, періодично видає проросійські наративи на адресу України. Зокрема він заявляв про те, що Україна не є суверенною державою, бо залежить від Заходу.

Скандальний міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто видав, що війна в Україні триватиме чотири роки - це нібито позиція ЄС. Втім, словацький очільник МЗС Мирослав Влаховський різко осадив свого колегу.

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