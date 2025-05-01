Треба тиснути на Росію, аби змусити її погодитися на беззастережне і безумовне припинення вогню на суходолі, у повітрі і на морі, вважає міністр.

Франція, Велика Британія, Німеччина, Україна та США готують наступний раунд перемовин після зустрічей у Парижі і Лондоні. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттелем та міністеркою оборони цієї країни Юріко Бакеса.

Зокрема, у Сибіги запитали, чи може він підтвердити інформацію, що цього тижня до Києва прибудуть американські гості.

"Ми потребуємо залученості і лідерства США у мирних зусиллях. Не лише Україна, а й світ потребує. Ми вітаємо мирні зусилля США, спрямовані на досягнення справедливого, стійкого, всеосяжного миру для нашої держави", - зауважив Сибіга.

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Міністр нагадав, що у Римі нещодавно президент України Володимир Зеленський провів дуже змістовну і цінну зустріч з президентом США Дональдом Трампом, з подальшими розвитками.

"Це справді була зустріч з якісно новими елементами", - зазначив Сибіга.

Також він додав, що відбулося кілька раундів перемовин з українськими найближчими союзниками у форматі Е3 (Німеччина, Франція, Британія) США-Україна в Парижі і в Лондоні.

"І безумовно, що наступним кроком буде чергова зустріч в такому форматі", - наголосив Сибіга.

Зокрема, за його словами, зараз тривають консультації між союзниками щодо визначення місця, формату і змістовного наповнення.

"Головне - це змістовне наповнення і результат. А зараз усі наші зусилля спрямовані на досягнення справедливого миру, і таким фундаментальним кроком на цьому шляху має бути встановлення безумовного перемир'я, яке Україна прийняла в Джедді беззастережно, і зараз ми повинні спільно всі тиснути на Росію, щоби отримати чітку згоду на пропозицію щодо безумовного перемир'я на суші, повітрі і на морі", - відзначив Сибіга.

Як наголосив міністр, Україна ніколи не була перешкодою для досягнення миру.

"Тому, надзвичайно важливо продовжувати ці зусилля, і сподіваюся, що наступний раунд перемовин, який має незабаром відбутися у такому форматі Е3-США-Україна - буде ще одним вагомим кроком на шляху до досягнення справедливого миру", - сказав Сибіга.

Мирні переговори щодо України

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня у Парижі відбулося кілька зустрічей між Україною, країнами "коаліції охочих" та США. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, сторони провели конструктивну й позитивну дискусію щодо шляхів до повного припинення вогню й подальшого процесу досягнення всеохоплюючого, справедливого та стійкого миру. Було погоджено, що повне й безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до сталого миру в Україні.

Також 23 квітня у Лондоні відбулися зустрічі із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць "коаліції охочих" і спеціального представника США Кіта Келлога.

Водночас президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо мирних переговорів в Лондоні. За його словами, сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції одна одної. Зокрема, американська сторона поділилася своїм баченням, а Україна та інші європейці представили свої напрацювання. Зеленський висловлив сподівання, що саме така спільна робота приведе до тривалого миру.

Вже 26 квітня Зеленський у Ватикані обговорив з Трампом у Ватикані дуже "чутливі питання".

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