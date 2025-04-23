Президент нагадав про заяву колишнього держсекретаря США, де Вашингтон обіцяв не визнавати претензії Кремля на окуповані території.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо зустрічей у Лондоні, де представники кількох країн говорили про наближення миру.

"Сьогодні було багато емоцій. Але добре, що п'ять країн зустрілися, щоб наблизити мир. Україна, США, Велика Британія, Франція та Німеччина. Сторони висловили свої погляди та з повагою сприйняли позиції одна одної", – написав він у телеграм-каналі.

Водночас Зеленський наголосив, що важливо, що кожна сторона "не просто була присутньою, але й працювала змістовно".

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"Американська сторона поділилася своїм баченням. Україна та інші європейці представили свої напрацювання. І ми сподіваємося, що саме така спільна робота приведе до тривалого миру. Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями", – сказав він.

Примітно, що до свого допису Зеленський додав посилання на заяву колишнього державного секретаря США Майка Помпео під назвою "Кримська декларація", де йшлося про таке:

"Сполучені Штати підтверджують як свою політику відмову визнавати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою".

Мирні переговори в Лондоні: інші заяви

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак за підсумками лондонської зустрічі заявив, що сторони провели глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Він додав, що Україна вдячна партнерам за тверду підтримку та спільне прагнення якнайшвидше зупинити війну.

Тим часом у Білому домі кажуть, що Трамп втрачає терпіння і розчарований переговорами. Прессекретарка Керолайн Левітт заявила, що президент Зеленський "рухається в неправильному напрямку".

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