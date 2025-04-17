На його думку, заходи зі зміцнення довіри між сторонами є важливими елементами для початку мирного процесу.

У Парижі відбулися зустрічі делегацій України та США, а також представників країн - учасниць "коаліції охочих". Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми наголосили на відданості мирним зусиллям спільно зі США, європейськими та іншими партнерами, прагненні завершити війну якнайшвидше. Вкотре підкреслили, що необхідне саме повне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня в Джидді", - написав він.

За його словами, сторони провели конструктивну й позитивну дискусію щодо шляхів до повного припинення вогню й подальшого процесу досягнення всеохопного, справедливого та стійкого миру.

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"Ми погодилися, що повне й безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до сталого миру в Україні, та обмінялися думками щодо практичної реалізації цього етапу. Окремо наголосили на важливості гуманітарного виміру - повернення примусово переміщених до Росії українських дітей, звільнення військовополонених і цивільних заручників", - додав Єрмак.

На його думку, такі заходи зі зміцнення довіри є важливими елементами для початку мирного процесу.

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог зустрівся із керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим у Парижі. Про це він повідомив у Х.

"Приємно зустрітися із головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умеровим у Парижі. Дуже продуктивні зустрічі в Єлисейському палаці щодо припинення українсько-російської війни", - написав Келлог.

Зустріч у Парижі - деталі

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що наступний раунд перемовин щодо завершення війни в Україні відбудеться у Лондоні наступного тижня.

Міністр підкреслив, що переговори, які відбулися, і наступна зустріч є свідченням того, що Європа отримала місце за столом переговорів.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив підтримку ініціативі Дональда Трампа щодо якнайшвидшого припинення війни та наголосив на готовності тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами.

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