За словами президента України, зустріч була продуктивною.

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані обговорив дуже "чутливі питання".

Про це Зеленський повідомив кореспонденці телеканалу Суспільне під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Ми справді мали продуктивну зустріч. Я не хочу розповідати багато подробиць, якщо це можливо, тому що були обговорені дуже чутливі питання. Звісно, про те, як наблизити мир, і про те, якими результативними, позитивними були зустрічі у Парижі і Лондоні, і ми хочемо продовжувати такі зустрічі, аби досягнути миру для України", - повідомив Зеленський.

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Зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані

26 квітня у ватиканській Базиліці Святого Петра перед церемонією прощання з Папою Римським Франциском відбулася зустрічі віч-на-віч між Зеленським і Трампом. Ця зустріч тривала близько 15 хвилин.

Президент України повідомив, що ця зустрічі була хорошою і що вдалося багато чого обговорити. Він сподівається на результати щодо обговорених тем. Зеленський відзначив, що має на увазі захист життів українців, повне й безумовне припинення вогню, надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни.

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