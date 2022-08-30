Місію очолює голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Група з 14 експертів організації Об'єднаних Націй зі спостереження за ядерною енергетикою прибула до Києва напередодні запланованого на цьому тижні візиту на окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє CNN.

Члени делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) були помічені журналістами в їхньому готелі в українській столиці рано вранці у вівторок.

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Місію очолює голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі. У понеділок Гроссі написав у Twitter: "Цей день настав, місія підтримки і допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі вже в дорозі. Ми повинні забезпечити безпеку найбільшого ядерного об'єкта України і Європи".

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення останньої з чотирьох повітряних ліній, через що шостий енергоблок станції відключився від енергомережі.

26 серпня два енергоблоки ЗАЕС після зупинки були знову підключені до мережі і виробляють електроенергію для потреб України.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз.

Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що готовий особисто очолити місію на станції в найближчі дні, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що до групи увійшли, крім Гроссі, ще 13 експертів з переважно нейтральних країн. Зокрема, це експерти з дружніх Україні Польщі та Литви, а також представники дружніх Росії Китаю та Сербії.

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