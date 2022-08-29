США підтримують візит МАГАТЕ на станцію.

Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував ситуацію навколо Запорізької АЕС.

Як повідомляє Reuters, Кірбі повторив журналістам тезу про те, що Росія має погодитися на створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції, яка тепер стала небезпечною лінією фронту.

За словами Кірбі, адміністрація Байдена підтримує візит Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на ЗАЕС.

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Крім того, Кірбі заявив, що "найбільш безпечним варіантом" була б контрольована зупинка реакторів АЕС.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення останньою з чотирьох повітряних ліній, через що шостий енергоблок станції відключився від енергомережі.

26 серпня два енергоблоки ЗАЕС після зупинки були знову підключені до мережі і виробляють електроенергію для потреб України.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що МАГАТЕ та інші міжнародні організації мають діяти значно швидше, ніж зараз.

Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що готовий особисто очолити місію на станції в найближчі дні, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що до групи увійшли, крім Гроссі, ще 13 експертів з переважно нейтральних країн. Зокрема, це експерти з дружніх Україні Польщі та Литви, а також представники дружніх Росії Китаю та Сербії.

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