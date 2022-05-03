Йдеться про найжорстокішу війну на знищення з часів нападу нацистів на Україну, це не дитячий садок, зауважив Мельник.

Український посол Андрій Мельник розкритикував відмову німецького канцлера Олафа Шольца, який образився на позицію ОП щодо президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра.

"Розігрувати ображену ковбасу – не дуже по-державницьки", - цитує дипломата німецька газета Spiegel.

За його словами, "йдеться про найжорстокішу війну на знищення з часів нападу нацистів на Україну, це не дитячий садок".

Мельник додав, що Зеленський, як і раніше, чекає на Шольца у Києві. Проте, він зауважив, Україна чекає від Берліна "набагато більшого, ніж символічного візиту". Йдеться про схвалення урядом Шольца поставки Україні важкого озброєння.

Посол розкритикував той факт, що досі не знайдені боєприпаси для обіцяних зенітних танків "Гепард". Танки є першим важким озброєнням, доставленим безпосередньо з Німеччини до України.

Що передувало

В інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ZDF Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну після того, як Київ відкинув візит Штайнмаєра.

12 квітня Штайнмаєр, який перебував у Варшаві, повідомив, що керівництво у Києві відхилило його візит до України. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.

За інформацією Bild, Штайнмаєра не захотіли бачити у Києві через його тісні зв’язки з Росією. При цьому сам політик після вторгнення РФ в Україну засудив дії Путіна і навіть закликав притягнути політичне керівництво РФ до трибуналу.

Тоді Шольц висловив роздратування щодо відмови у приїзді Штайнмаєра.

Хоча сам глава МЗС України Дмитро Кулеба відповідав, що відхилення пропозиції Штайнмаєра буде врегульована, і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде.