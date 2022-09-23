У липні 2022 року президент звільнив Андрія Мельника з посади посла України в Німеччині.

Президент України Володимир Зеленський призначив спеціального представника Міністерства закордонних справ України з питань санкційної політики Олексія Макеєва послом України в Німеччині.

Про це йдеться в указі глави держави №662/2022.

"Призначити Макеєва Олексія Сергійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Федеративній Республіці Німеччина", - йдеться в указі. Відео дня

Звільнення Андрія Мельника з посади посла в Німеччині

9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України у Німеччині. Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині 8 років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири, щонайбільше шість років.

Мельник на посаді посла критикував політику Берліна щодо України.

Як писали німецькі ЗМІ, Макеєв, як і Мельник, вже вміє пред’являти вимоги. У ході дискусії щодо віз росіянам майбутній посол сказав: "Заборона на туристичні візи для росіян дуже важлива, тому що вона посилює соціальний тиск на уряд у Москві".

Журналісти згадують слова Мельника у серпневому інтерв’ю, коли він сказав, що "можливо, мій наступник хотів би видатися милішим чи симпатичнішим, поводитися спокійніше, але врешті у нього не буде іншого вибору, окрім як відстоювати наші інтереси твердим і ясним голосом".

Позиція Німеччини щодо російсько-української війни

З початку повномасштабного вторгнення Берлін засудив агресію Володимира Путіна і закликав сторони до мирного врегулювання конфлікту, хоч, як пишуть ЗМІ, давав Україні "кілька годин".

Разом з тим Німеччина зобов'язалась передавати Україні зброю, далі - деякі види важкого озброєння, за круговою схемою з іншими країнами Європи. Проте згодом партнери почали критикувати Берлін за зволікання.

Уряд Шольца займає обережну позицію щодо військової підтримки України, зокрема через страх подальшої ескалації. Також у Бундесвері звучали побоювання, що передачею зброї ФРН водночас послаблює свій оборонний потенціал.

23 вересня німецький парламент з тріском провалив голосування за передачу Україні танків. Сам Олаф Шольц вважає, що поставив ЗСУ достатньо зброї, пов'язавши це з першими успіхами контрнаступу захисників у Харківській області.

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