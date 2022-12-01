Тоді вказівок щодо обмеження виїзду для Мураєва від правоохоронних органів, очевидно, не існувало.

Народний депутат ВР у минулому та власник проросійського заблокованого телеканалу "НАШ" Євгеній Мураєв покинув Україну ще у травні цього року.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у правоохоронних органах, у травні політик перетнув українсько-угорський кордон на Закарпатті.

Журналісти пишуть, що тоді вказівок щодо обмеження виїзду для Мураєва від правоохоронних органів, очевидно, не існувало.

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У вересні ЗМІ з'ясували, що проросійський політик живе з родиною у Відні, іноді приїжджає у Братиславу у справах.

Заборона партії Мураєва та обшуки

14 червня 2022 року Восьмий апеляційний суд Львова ухвалив рішення про заборону партії "Наші". Майно партії та всіх її осередків вилучили на користь держави.

30 листопада СБУ провела обшуки у Мураєва у справі про держзраду політика та його поплічників, вилучивши готівку та зброю.

Мураєв ніколи не приховував свої проросійські погляди і неодноразово – до повномасштабного вторгнення – заперечував приналежність Криму до України та стверджував услід за путінськими пропагандистами, що на Донбасі триває "громадянська війна".

Ще у січні з'явилась інформація, що Кремль розглядає Мураєва як ідеального кандидата на посаду голови окупаційної адміністрації знищеної України. Тоді політик заявляв про нібито "санкції" Росії проти себе через буцімто "конфлікт" з Віктором Медведчуком.

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