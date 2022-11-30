Слідчі дії проводили в рамках кримінального провадження про державну зраду.

Слідчі Служби безпеки України провели серію обшуків у керівника забороненої проросійської партії "Наші" Євгена Мураєва та його поплічників.

Як повідомляє СБУ, в результаті слідчо-оперативних дій вилучено готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали.

"Заходи відбувалися за місцями проживання та в офісах самого Мураєва і його рідні, а також у його найближчих соратників. Усе це – в рамках кримінального провадження за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада)", - розповіли у відомстві.

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Зазначається, що наразі Мураєв переховується від правосуддя за кордоном.

"Попри це, співробітники СБУ ініціювали проведення незалежних експертиз висловлювань політика. Їхні висновки свідчать про наявність у його діях ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України. А саме - в контексті завдання шкоди інформаційній безпеці України", - додали в СБУ.

Крім того, нагадується, що в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу "НАШ" неодноразово поширювались наративи російської інформаційної пропаганди.

Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції.

"Наразі усі вилучені матеріали передано на експертизи. За їхніми результатами будуть вживатися подальші процесуальні дії", - йдеться у повідомленні.

Роль Мураєва у війні проти України - що відомо

Український депутат Євген Мураєв у 2014 році став власником харківського інтернет-каналу "Робінзон ТВ", сайту MIGnews та новинного телеканалу NewsOne, який використовував для антиукраїнської пропаганди

21 вересня 2018 року політик вийшов з партії "За життя" та створив власну партію "Наші". Вже у 2019 році ЦВК зареєструвала його кандидатом у Президенти України, але 7 березня 2019 року він зняв свою кандидатури на користь Олександра Вілкула.

У січні 2022 року в офіційному прес-релізі на сайті МЗС Британії повідомлялося, що Росія після вторгнення її військ в Україну призначить проросійського політика керівником окупаційної адміністрації. Як потенційного кандидата країна-агресор розглядала колишнього народного депутата Мураєва.

У червні суд заборонив діяльність партії Мураєва "Наші".

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