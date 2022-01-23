Політик, коментуючи заяву МЗС Британії, зобразив себе "агентом 007" і дав дивне відсилання до містера Біна.

Колишній народний депутат Євген Мураєв, якому належить телеканал "НАШ", дав відповідь на заяву МЗС Великобританії про те, що він може стати главою майбутнього окупаційного уряду України після вторгнення Росії. Політик зазначив, що він перебуває під санкціями РФ через конфлікт з депутатом від "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

Своїм коментарем за заявою МЗС Британії Мураєв поділився з виданням "Страна".

"Я з 2018 року під санкціями Росії через конфлікт з Медведчуком. У моєї сім'ї там заарештовані активи. Як у британських спецслужб і Форін Офісу це поєднується з тим, що мене нібито хоче Росія призначити главою "окупаційного уряду" - це питання до містера Біна", - вказав він.

На свій сторінці в Facebook він також відреагував на слова МЗС Великобританії. Мураєв розмістив фото, на якому він зображений "агентом 007". В описі до знімка він вказав: "подробиці завтра".

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У МЗС Британії заявили, що Росія призначить Мураєва головою окупаційної адміністрації після вторгнення. В офіційному прес-релізі було зазначено, що Кремль хоче поставити в Києві проросійського лідера, оскільки розглядає можливість вторгнення й окупації України.

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