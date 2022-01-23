Також стало відомо, кого саме Росія хоче "просунути" і хто з українських політиків спілкується зі спецслужбами країни-агресора.

Кремль хоче привести до влади в Україні проросійського політика. Плани РФ викрили. Як потенційного кандидата країна-агресор розглядала колишнього народного депутата Євгена Мураєва.

Про це повідомляється в офіційному прес-релізі на сайті МЗС Британії.

"У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд сподівається поставити в Києві проросійського лідера, оскільки він розглядає можливість вторгнення й окупації України. В якості потенційного кандидата розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв", - зазначено в прес-релізі.

Крім цього в МЗС Британії вказали, що у них є інформація про колишніх українських політиків, які підтримують зв'язок зі спецслужбами РФ. У їх числі опинилися виконуючий обов'язки прем'єр-міністра у 2014 році Сергій Арбузов, керівник апарату колишнього президента України Януковича Андрій Клюєв, колишній заступник голови Ради національної безпеки й оборони України Володимир Сівкович, та прем'єр-міністр часів Януковича Микола Азаров.

"У деяких з них є контакти з російськими розвідниками, які зараз беруть участь у плануванні нападу на Україну", - додали в британському МЗС.

Ситуацію також прокоментувала глава МЗС Британії Елізабет Трасс. Вона вказала, що ця інформація проливає світло на масштаби діяльності РФ, яка прагне підірвати ситуацію в Україні.

"Росія повинна знизити ескалацію, покласти край своїм кампаніям агресії й дезінформації та піти шляхом дипломатії. Як неодноразово заявляли Великобританія і наші партнери, будь-яке військове вторгнення Росії в Україну було б великою стратегічною помилкою, яка спричинила б серйозні наслідки", - додала Трасс.

У прес-релізі зазначено ще й те, що позиція Великобританії щодо ситуації в Україні не змінилася.

"Ми беззастережно підтримуємо її суверенітет і територіальну цілісність в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим. Україна - незалежна, суверенна країна", - додали в британському МЗС.

Читайте також Посол розповів про готовність України запросити на свою територію війська Британії Ризик вторгнення Росії в Україну: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2021 року агентство Bloomberg опублікувало статтю, де йшлося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. Зазначалося, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані переміщенням російських військ у бік кордону України.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України в Альянс, а також "від будь-якої військової діяльності на території України", пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У Брюсселі 12 січня 2022 року відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі.

Читайте такожКулеба: Якщо розхитати Україну нагнітанням паніки, то Путіну і не доведеться нападатиПісля засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу в України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали вивести війська з України, зокрема, з Криму.

Країни-члени НАТО підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів і заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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