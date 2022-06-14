Все її майно та осередки передаються державі.

Восьмий апеляційний суд Львова сьогодні ухвалив рішення про заборону партії "Наші" проросійського політика Євгенія Мураєва.

Про це повідомляє рух "ЧЕСНО" з посиланням на представницю Мін'юсту, яка була присутня на засіданні.

Зазначається, що партія "Наші" стала четвертою проросійською, забороненою в Україні. Крім того, сьогодні суд розгляну справи щодо ще чотирьох політсил. Зокрема, щодо партій держзрадників Володимира Сальдо та Наталії Вітренко.

"Майно партії "Наші" та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному суді. Аргументи Міністерства наразі громадськості невідомі, оскільки колегія суддів у складі Матковської, Кузьмича і Улицького не допустила на засідання журналістів та представників громадськості. Причиною недопуску вказали карантинні обмеження і внутрішнє розпорядження суду, хоча ще вчора, 13 червня, подібні обмеження не завадили публічності розгляду аналогічних справ стосовно партій "Соціалісти" та "Справедливість та розвиток" і Рух ЧЕСНО висвітлював перебіг судових засідань", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

У січні в МЗС Британії заявили, що Росія збирається призначити Мураєва головою окупаційної адміністрації після вторгнення в Україну. В офіційному прес-релізі було зазначено, що Кремль розглядає можливість вторгнення та окупації України й сподівається поставити в Києві проросійського лідера.

Мураєв відреагував на цю інформацію заявою, що на цей час знаходиться під санкціями РФ через конфлікт з депутатом від "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.