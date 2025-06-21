Журналісти звернулися до міністра по коментар.

Родина віцепремʼєр-міністра – міністра національної єдності України Олексія Чернишова, який перебуває за кордоном, виїхала з України.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Зазначається, що журналісти звернулися до міністра по коментар.

Тим часом народний депутат Ярослав Железняк заявив, що за його інформацію, яку пітвердили два джерела в Уряді, 19 червня 2025 року "НАБУ/САП надіслали на Секретаріат КМУ запрошення на Міністерство національної єдності України, яке очолює Олексій Чернишов, для того, щоб в понеділок 23 червня він явився для вручення підозри".

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"Цей документ був вже до години запитань до Уряду у Премʼєра і інших топ-посадовців ОП. Тому вони і розповідають про відрядження "до кінця тижня", – заявив Железняк у своєму телеграм-каналі.

Виїзд Чернишова за кордон

Днями журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомив, що НАБУ і САП затримали двох соратників міністра Чернишова, один з яких був вже біля кордону. Українська правда писала, що в самого урядовця також проводили обшуки. На момент вручення підозр його соратникам, Чернишов був за межами країни.

У міністра заявили, що він перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 20 червня також заявив, що міністр Чернишов перебуває у плановому відрядженні. За його словами, документи з відрядження підписано "до кінця цього тижня".

На ситуацію з виїздом Чернишова за кордон відреагував і президент Володимир Зеленський. Він заявив, що міністр поїхав у закордонне відрядження і має кілька завдань: перше – це відкривати хаби в різних країнах, а друге – множинне громадянство.

"Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить. Відрядження закінчиться, повинен повернутися, все", – додав глава держави.

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