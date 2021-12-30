Янукович оскаржує постанову про його самоусунення від здійснення повноважень Президента України.

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Віктора Януковича до Верховної Ради України у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень Президента України.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомляє постійний представник Верховної Ради в Конституційному Суді, народний депутат Ольга Совгиря.

"Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Януковича В.Ф. до Верховної Ради України у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень Президента України. Суд призначив розгляд справи з викликом сторін на 16 лютого 2022 року о 10:15. Позивач просить встановити відсутність у Верховної Ради компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення Президента України", - йдеться у повідомленні.

Також вона повідомляє, що в ухвалі суду вказано, що адресою для листування із позивачем є місто Ростов-на-Дону (Російська Федерація).

Читайте також НАБУ закінчило розслідування заволодіння Януковичем "Межигір'ям" Позов Януковича проти Ради - що відомо

22 лютого 2014 р. після того, як Янукович втік до Російської Федерації, Верховна Рада прийняла постанову наступного змісту: "Враховуючи, що Президент України В. Янукович самоусунувся від виконання конституційних повноважень, що загрожує керованості держави, територіальній цілісності та суверенітету України, масовому порушенню прав і свобод громадян, виходячи з обставин крайньої потреби, виражаючи суверенну волю Українського народу, Верховна Рада України постановляє:

1. Встановити, що Президент України В. Янукович у неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов’язки.

2. Відповідно до пункту 7 частини першої статті 85 Конституції України призначити позачергові вибори Президента України на 25 травня 2014 року.

3. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття"

27 листопада прес-секретар Олександра Януковича Юрій Кірасир анонсував, що екс-президент України Віктор Янукович оскаржить у суді постанову Верховної Ради про його відсторонення з поста глави держави.

Спікер назвав це рішення "антиконституційним" та вважає, що постанову "можна сміливо перейменувати в "Постанову Про державний переворот" в Україні.

Він аргументував це тим, що в тодішній раді "розуміли, що законно усунути від влади демократично обраного президента шляхом імпічменту не вдасться, тому розглядали два варіанти: фізично усунути Януковича або ... захопити владу. Парламент, не маючи на це повноважень, пішов другим шляхом".

28 листопада представник Верховної Ради України в Конституційному суді Ольга Совгиря спростувала інформацію про те, що Янукович оскаржив парламентську постанову про його самоусунення.

6 грудня стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва зареєстрували позов президента-втікача Віктора Януковича.

Вас також можуть зацікавити новини: