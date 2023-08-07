Президент України зазначив, що на території країн-членів Альянсу немає війни.

Вступ України до Північноатлантичного альянсу - питання безпеки країни та українців. Київ ніколи не хотів ніякої війни.

"Коли кажуть, що НАТО воює з Росією на українській території, це говорить Росія. Тому що в їхній голові не вкладається уявлення, як таке маленьке військо може протистояти такому великому, як у РФ. Щоб виправдати зусилля, які вони докладають, і те, що вони не можуть перемогти", - заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю La Nación.

За його словами, європейські держави, як країни Балтії, були б раді українській армії на своїй території. При цьому глава держави вказав, що Україні не потрібні іноземні бази, але там, де є НАТО, немає війни.

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"Наше ставлення потрібно розглядати в рамках того факту, що країни, які входять в НАТО, зробили це свого часу, тому що вони підозрювали, що Радянський Союз може до них повернутися" – пояснив Зеленський.

Також він підкреслив, що для України НАТО – звільнення території, адже Альянс - об'єднання безпеки, на його території війни немає.

"Всю нашу промисловість вивезли з окупованих територій. І це вже колоніалізм. Тому питання НАТО, вибачте, це питання нашої безпеки і захисту наших людей, і все", - підсумував президент України.

Україна в НАТО - останні новини

11 липня в рамках саміту НАТО представники країн-членів відмовилися від ПДЧ для України. У свою чергу США Джо Байден заявив, що не буде спрощувати Києву шлях для членства в Альянсі.

При цьому в РНБО вказали, що для повноцінного переходу на стандарти НАТО Україні потрібно виконати велику домашню роботу.

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